Новости Крыма

Перевозчик из Ялты разбогател на 12 млн рублей из-за льготников – ФСБ

25 марта 2021, 10:28Общество

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Директор транспортной компании в Ялте обогатился на 12 миллионов рублей за счет республиканского бюджета. Об этом проинформировали в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Как выяснилось, он предоставлял в Департамент соцполитики администрации Ялты заведомо ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории. Так, по данным ФСБ, перевозчик получил 12 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготников. В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

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