Новости Крыма Пермяку в Крыму дали 11 лет колонии за убийство из ревности



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Красногвардейский районный суд РК приговорил уроженца Пермского края к 11 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство крымчанина, проинформировала пресс-служба прокуратуры республики. "Судом установлено, что в середине января текущего года ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с местным жителем. В ходе ссоры, возникшей из-за ревности, мужчина несколько раз ударил 58-летнего знакомого своей супруги металлической трубой в область головы. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался", – сообщили в ведомстве. Злоумышленник скрылся с места преступления и попытался уехать в Пермь, но был задержан правоохранителями. Суд с учетом мнения прокурора приговорил мужчину к 11 годам 6 месяцам колонии особого режима. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

