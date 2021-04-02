Новости Крыма

Первого апреля юный симферополец "нашутил" на статью

02 апреля 2021, 10:34Общество

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Полиция установила личность подростка, распространившего сегодня сообщение о готовящемся теракте в Симферополе. Об этом информирует пресс-служба МВД по РК. Уточняется, что таким способом несовершеннолетний учащийся одного из колледжей крымской столицы решил разыграть одноклассников. "В переписке со сверстниками подросток сообщил, что планирует создать угрозу безопасности учащихся и преподавателей в своем учебном заведении", – рассказали в ведомстве и добавили, что в течение часа автор послания был установлен.

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