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Новости Крыма

Первую в России органическую лаванду вырастили в Крыму

06 ноября 2024, 10:02Новости

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В Роскачестве выдали первый в России сертификат на выращивание органической лаванды. Его получила ферма, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма. О том, чем производство органической продукции отличается от обычной, РИА Новости Крым сообщил владелец плантации Сергей Русаков.

"Для этого нужно выделить определенный участок земли, в которую не вносить никакие химически синтезированные удобрения, не использовать никакие средства химической защиты растений и борьбы с сорняками. Это если мы говорим про юридические требования", – рассказал он.

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