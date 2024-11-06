Первую в России органическую лаванду вырастили в Крыму

В Роскачестве выдали первый в России сертификат на выращивание органической лаванды. Его получила ферма, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма. О том, чем производство органической продукции отличается от обычной, РИА Новости Крым сообщил владелец плантации Сергей Русаков.

"Для этого нужно выделить определенный участок земли, в которую не вносить никакие химически синтезированные удобрения, не использовать никакие средства химической защиты растений и борьбы с сорняками. Это если мы говорим про юридические требования", – рассказал он.