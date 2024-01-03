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Новости Крыма

Первый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры

03 января 2024, 17:31Общество

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В поселке Любимовка в Севастополе после капитального ремонта открыт дом культуры. Здание не знало ремонта с момента постройки и было обновлено благодаря национальному проекту "Культура". Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"ДК был основан в 1955 году как летний кинотеатр – площадка без крыши. В 1962 году появилось капитальное здание. Но со времени постройки его не ремонтировали, в нем не было отопления и санузла. В ходе капремонта специалисты провели все инженерные коммуникации, прорубили дополнительные окна, чтобы сделать фойе визуально светлее и просторнее. В здании обустроили туалеты, в том числе для маломобильных граждан", – рассказал губернатор.

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