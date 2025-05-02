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Новости Крыма

Песни правды и мужества – Аксенов о фестивале "Дорога на Ялту"

02 мая 2025, 13:16Общество

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Международный фестиваль "Дорога на Ялту" – не только одна из визитных карточек Крыма, но и знаковое событие международной культурной жизни. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников фестиваля.

По словам Аксенова, в песнях о войне, которые исполняют конкурсанты, отражены чувства и ценности, которые близки и понятны людям во всем мире.

"Это песни правды и мужества, любви и справедливости. Именно поэтому фестиваль "Дорога на Ялту" стал не только одной из визитных карточек Крыма, но и знаковым событием международной культурной жизни", – подчеркнул глава Крыма.

Он назвал фестиваль частью общего пути к победе добра над злом, правды над ложью, дружбы и здравого смысла.

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