Международный фестиваль "Дорога на Ялту" – не только одна из визитных карточек Крыма, но и знаковое событие международной культурной жизни. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников фестиваля.

По словам Аксенова, в песнях о войне, которые исполняют конкурсанты, отражены чувства и ценности, которые близки и понятны людям во всем мире.

"Это песни правды и мужества, любви и справедливости. Именно поэтому фестиваль "Дорога на Ялту" стал не только одной из визитных карточек Крыма, но и знаковым событием международной культурной жизни", – подчеркнул глава Крыма.

Он назвал фестиваль частью общего пути к победе добра над злом, правды над ложью, дружбы и здравого смысла.