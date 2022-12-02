Новости Крыма План Б начинается с "А": Африка и Путин Поговорим о том, что будут обсуждать через год. Может, через пару лет. Африка. Да, это там, где жарко и слоны, где бананы и… дом Путина. Хотя через пару лет (или сколько там пройдет) Владимир Владимирович будет уже не Путиным, да и вообще вряд ли Владимиром Владимировичем. "Вагнер" с Пригожиным, Лавров, украинское зерно – эти не совсем близкие слова объединяет Африка. Точнее, надежды российской элиты на "План Б". Ведь и сам Владимир Владимирович, и его ближайшее окружение не производят впечатление людей недалеких. Наоборот: история показывает, что нынешний хозяин Кремля любит подстраховаться, выигрывать, а не играть. Еще до начала спецоперации и, тем более, после ее старта стало абсолютно очевидно, что шансы на военный успех России, скажем прямо, невелики. Достаточно монолитная позиция запада в этом вопросе, несмотря на значительные усилия МИД и лично Путина, так существенно и не изменилась. Россия втягивается в продолжительное противостояние, на которое изначально не рассчитывала и которое, очевидно, совсем не на руку Путину. На этом фоне многие наблюдатели попросту не обратили внимание на значительно возросший интерес России к африканским странам. Скорее, это стало поводом для мэмов и примитивных шуток. Вот, только, африканские задачи сегодня – совсем не шутка. Что имеем? Не будем совершать длинные экскурсы в историю, хотя и там много чего интересного. Остановимся на событиях последнего полугода, когда затягивание и проседание спецоперации на Украине стало очевидным. В июле глава российского МИД Сергей Лавров совершает "африканский визит", как это позже назовут многие СМИ. Визит Лаврова проходил по целому ряду стран: Египет, Эфиопия, Уганда, Конго. Официально российские дипломаты всячески пытались показать, что цель турне – показать, что страны Африки хотят сотрудничать с Россией, несмотря на войну на Украине. Однако… Африка почти всегда была достаточно лояльна как к бывшему СССР, так и к России, которую многие воспринимают там как естественное продолжение Союза. Кроме того, и сегодня зависимость ряда африканских регионов от российских калийных удобрений, техники, продуктов и многого другого колоссальна. То есть внутри самих африканских стран, куда отправился Лавров, особо мосты наводить необходимости не было. Да и, скажем прямо, общение с лидерами африканских стран (уж извините) "демонстрацией силы" на мировой арене точно не посчитают. Тогда возникает вполне резонный вопрос: зачем? Зачем Сергей Лавров, у которого во второй половине июля дел было невпроворот, отправляется в эту поездку? Точнее, с какими задачами его туда отправили? В том же конце июля Россия, ООН, Турция и Украина заключают так называемую "зерновую сделку". Речь идет о создании морских коридоров для безопасного вывоза из портов Украины зерна и сопутствующих продуктов. Почти сразу же Россия открыто выступает за прозрачность поставок зерна, требует от ООН раскрыть полный список конечных получателей. В конечном итоге, даже ООН вынуждено признать, что около 50% зерна уходят в страны, которые вряд ли у кого бы то ни было ассоциируются с бедностью: Испанию, Нидерланды, Италию, Южную Корею, Италию, Германию, Грецию, Францию, Ирландию и Израиль. Вполне естественно, что на фоне таких признаний запада и показным стремлением России к торжеству справедливости Лавров в Африке выглядит весьма достойно. Отметим, что даже события 29 октября в Севастополе, которое сама Россия назвала не иначе как "терактом" – тогда, по слухам, по меньшей мере три боевых корабля Черноморского флота РФ пострадали от взрывов – не отменили "зерновую сделку" и уже 17 ноября договоренности были пролонгированы еще на 120 дней. Что же стало причиной того, что Москва добровольно отдала такой серьезный рычаг давления на запад? Все официальные попытки ответить на этот вопрос, мягко говоря, не выдерживают критики. Выгоды в этом для России немного. Разве что… опять Африка? Но зачем подогревать лояльность и без того лояльной Африки такой высокой ценой? И вдруг… Африканская тема всплывает в самом неожиданном месте – в ЧВК "Вагнер". Сам основатель "Вагнера" Евгений Пригожин буквально на днях подтверждает гибель 23-летнего Лемакани Нэйтана, гражданина Замбии, воевавшего в рядах ЧВК. Чуть позже в СМИ просачивается информация, что "Вагнер" начал вербовать бойцов в Центральноафриканской республике. Один вопрос: у нас свои заключенные и просто солдаты удачи закончились? Чем вызван интерес Пригожина к бойцам именно из Африки? А теперь – "вишенка на торт". Белорусь скорбит. Умер глава МИД страны Владимир Макей. Молодой, в общем, здоровый. Поползли слухи. Но, как водится, быстро начали затихать. А ведь Макей долгое время был мостиком для негласных переговоров России и тех, с кем не очень хотелось афишировать отношения. Например, с Африкой. А тут – такая утрата. Да и глава российского МИД Сергей Лавров как-то сдал: помните скандал на Бали? Разумеется, многая лета Сергею Викторовичу, однако случись с ним что – это будет выглядеть даже более естественно, чем с Макеем. Вот, только, зачем Кремлю может понадобиться смерть глав МИДов обеих стран? Разве что… "мавр сделал свое дело"? Может, их роль в грандиозном проекте уже сыграна? "А ведь где-то в маленькой африканской стране…", – так, возможно, должна была начаться эта история. Конспирологическая по своему характеру версия, что российская верхушка готовит в Африке базу для возможного бегства элит на случай полного провала спецоперации и личной угрозе Президенту России, обретает весьма реальные очертания. Колоссальные зерновые (и не только) транши в наибеднейшие страны черного континента, значительная активизация дипломатического диалога с абсолютно размытым содержанием – эти усилия российского и, более чем вероятно, белорусского МИДов, конечно же, обеспечат, в случае необходимости, лояльное отношение к российским высокопоставленным изгнанникам в перспективе. А если умножить это на миллиарды долларов на офшорных тайных счетах, то вполне можно рассчитывать на достойную старость. И даже если возникнут какие-то проблемы, то как нельзя кстати окажутся хорошо подготовленные бойцы со знанием "местного колорита", которых сегодня "обкатывает" "Вагнер". Согласитесь, это куда надежнее, чем пытаться приспособить под данные вопросы ярко выделяющихся на местном фоне европейцев. А руководители внешнеполитических ведомств… Ну что ж: "Как говорил один мой друг, покойник: "Я слишком много знаю". Ведь речь уже идет об "элите элит" – верхушке, которая недостижима для обычных олигархов-миллиардеров или рядовых министров. А в самой Африке в ряде труднодоступных регионов уже ходят слухи о территориях, "куда лучше не соваться". Местные поговаривают, что это земля "белых людей". И, что примечательно, сообщение российской военной авиации и транспортных судов с этими регионами в последнее время значительно оживилось. Очень похоже, что Путин с очень ограниченным кругом, по сути, семьей создает себе такую же базу, которая в свое время была подготовлена для Гитлера в Аргентине. Такой себе "План Б". И этот план, похоже, начинает выходить на финишную прямую. Макей подтвердит. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

