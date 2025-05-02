По мотивам "Музеона": в центре Севастополя появится парк скульптур

В центре Севастополя появится парк скульптур под открытым небом – с работами авторов из России и зарубежья. Похожее пространство, "Музеон", есть в Москве, однако севастопольское будет обладать своей спецификой. Кто и чем намерен удивлять, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.

Парк скульптур появится на территории прогулочной зоны, которая сейчас обустраивается возле строящегося музейного комплекса на мысе Хрустальный и спускается прямо в центр города, к Артиллерийской бухте.

Работы по благоустройству здесь на завершающем этапе. Уже уложена плитка, установлены фонари, скамьи и навесы, смонтированы перила, рабочие обустраивают газоны, сажают деревья.

К осени текущего года здание музейного комплекса подрядчик передаст Российской галерее искусств, которая и задумала оригинальное оформление прилегающего пространства.