Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

По мотивам "Музеона": в центре Севастополя появится парк скульптур

02 мая 2025, 13:17Общество

8

В центре Севастополя появится парк скульптур под открытым небом – с работами авторов из России и зарубежья. Похожее пространство, "Музеон", есть в Москве, однако севастопольское будет обладать своей спецификой. Кто и чем намерен удивлять, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.

Парк скульптур появится на территории прогулочной зоны, которая сейчас обустраивается возле строящегося музейного комплекса на мысе Хрустальный и спускается прямо в центр города, к Артиллерийской бухте.

Работы по благоустройству здесь на завершающем этапе. Уже уложена плитка, установлены фонари, скамьи и навесы, смонтированы перила, рабочие обустраивают газоны, сажают деревья.

К осени текущего года здание музейного комплекса подрядчик передаст Российской галерее искусств, которая и задумала оригинальное оформление прилегающего пространства.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх