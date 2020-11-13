Новости Крыма

По примеру Израиля: в Крыму предложили закольцевать все водохранилища

По примеру Израиля: в Крыму предложили закольцевать все водохранилища

13 ноября 2020, 17:45Общество

Все водохранилища Республики Крым было бы логично "собрать" в единую водную систему, закольцевав с помощью водоводов. Такое предложение озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму" завкафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко.

По мнению специалиста, с помощью выстраивания такой системы можно было бы рационально оперировать всеми объемами воды, которыми располагает полуостров а с другой стороны накапливать те излишки, которые обычно сбрасываются в многоводные годы.

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