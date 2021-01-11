Новости Крыма

По Шекспиру: в Симферополе полиция задержала несостоявшегося "Отелло"

По Шекспиру: в Симферополе полиция задержала несостоявшегося "Отелло"

11 января 2021, 11:47Происшествия в Крыму

В столице Крыма полиция задержала 44-летнего местного жителя за угрозы убить свою бывшую сожительницу. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По информации ведомства, сцена ревности, устроенная бывшим возлюбленным даме сердца, чудом не переросла в убийство. После случившегося женщина в страхе обратилась за помощью в полицию. "Женщина рассказала, что к ней в квартиру пришел бывший возлюбленный и устроил скандал. Между парой разгорелся конфликт, во время которого мужчина сначала нанес заявительнице несколько ударов по голове, а после накинул ей на шею чулки и стал душить. При этом он неоднократно выкрикивал в адрес женщины угрозы", – сообщили в пресс-службе МВД.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх