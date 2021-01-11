По Шекспиру: в Симферополе полиция задержала несостоявшегося "Отелло"

В столице Крыма полиция задержала 44-летнего местного жителя за угрозы убить свою бывшую сожительницу. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По информации ведомства, сцена ревности, устроенная бывшим возлюбленным даме сердца, чудом не переросла в убийство. После случившегося женщина в страхе обратилась за помощью в полицию. "Женщина рассказала, что к ней в квартиру пришел бывший возлюбленный и устроил скандал. Между парой разгорелся конфликт, во время которого мужчина сначала нанес заявительнице несколько ударов по голове, а после накинул ей на шею чулки и стал душить. При этом он неоднократно выкрикивал в адрес женщины угрозы", – сообщили в пресс-службе МВД.