Новости Крыма

По закону "Дом художника" должны вернуть – бывший гендиректор учреждения

19 января 2022, 18:12Общество

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"Дом художника" в Симферополе принадлежал Союзу художников Крыма 38 лет и не существует закона, по которому он должен быть передан другому юридическому лицу. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказал бывший генеральный директор ООО "Дом художника" Николай Мавринский.

По его словам, в настоящие время продолжаются суды за право собственности на Дом художника между Союзом художников Крыма и правительством республики.

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 30 июля 2020 года № 439, вся собственность украинских организаций принадлежит их подразделениям, а если такие отсутствуют, то недвижимость переходит в государственную собственность Республики Крым. В случае с "Домом художника" случилось второе, оданко Николай Мавринский считает решение спорным.

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