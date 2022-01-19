"Дом художника" в Симферополе принадлежал Союзу художников Крыма 38 лет и не существует закона, по которому он должен быть передан другому юридическому лицу. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказал бывший генеральный директор ООО "Дом художника" Николай Мавринский.

По его словам, в настоящие время продолжаются суды за право собственности на Дом художника между Союзом художников Крыма и правительством республики.

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 30 июля 2020 года № 439, вся собственность украинских организаций принадлежит их подразделениям, а если такие отсутствуют, то недвижимость переходит в государственную собственность Республики Крым. В случае с "Домом художника" случилось второе, оданко Николай Мавринский считает решение спорным.