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Почему Анкара не желает признавать Крым российским – мнение

Почему Анкара не желает признавать Крым российским – мнение

Сегодня, 11:38Политика

Отказ турецких властей признавать российский статус Крыма обусловлен их стремлением к территориальным приобретениям, сообщает постпред РК при президенте РФ, вице-премьер РК Георгий Мурадов.

Ранее власти Турции поддержали инициативу Киева по созданию "крымской платформы". Такое заявление было сделано по результатам встречи глав МИД Украины и Турции стран в Анкаре. "Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений. Иллюзорность этих расчетов доказана историей", – сообщил Мурадов РИА Новости. Постпред при президенте РФ напомнил, что подобные притязания "уже приводили османских лидеров к краху". "Забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает. Радует лишь то, что на этом фоне в турецком обществе все сильнее звучат голоса в защиту российского статуса Крыма и укрепления дружественных связей с Россией, являющейся колыбелью, в том числе и тюркских народов", – уточнил он.

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