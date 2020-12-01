Новости Крыма Почему Анкара не желает признавать Крым российским – мнение

Почему Анкара не желает признавать Крым российским – мнение Отказ турецких властей признавать российский статус Крыма обусловлен их стремлением к территориальным приобретениям, сообщает постпред РК при президенте РФ, вице-премьер РК Георгий Мурадов. Ранее власти Турции поддержали инициативу Киева по созданию "крымской платформы". Такое заявление было сделано по результатам встречи глав МИД Украины и Турции стран в Анкаре. "Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений. Иллюзорность этих расчетов доказана историей", – сообщил Мурадов РИА Новости. Постпред при президенте РФ напомнил, что подобные притязания "уже приводили османских лидеров к краху". "Забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает. Радует лишь то, что на этом фоне в турецком обществе все сильнее звучат голоса в защиту российского статуса Крыма и укрепления дружественных связей с Россией, являющейся колыбелью, в том числе и тюркских народов", – уточнил он. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

