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Почему Черноморское побережье "перегрелось" от количества туристов

15 июня 2021, 11:37Туризм в Крыму

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Все Черноморское побережье России максимально загружено туристами, а местами даже перегружено. Причина, с одной стороны, в том, что зарубежные авианаправления до сих пор в основном закрыты из-за COVID-19, а с другой стороны, на юге страны недостаточно качественных и современных средств размещения. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишут "Известия".

"Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен", – уточнила она. По словам чиновницы, в ближайшие годы в России необходимо кратно увеличить число удобных и современных средств размещения, которые к тому же могли бы работать круглый год, ведь спрос на море не изменится. А условия конкуренции благотворно скажутся на ценах.

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