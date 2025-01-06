Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в море

Отмытых от мазута морских птиц нельзя сразу отпускать на волю, их восстановление – процесс не простой и не быстрый, сообщил РИА Новости Крым директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.

Сейчас в белогорский "Тайган" везут пострадавших от разлива мазута птиц со всего Крыма, в парке уже около 300 особей.

Зубков объяснил, что в процессе ликвидации слоя нефтепродуктов с оперения полностью убирается жировой слой, который необходим водоплавающим для нормальной жизнедеятельности.

"Жирный слой предохраняет их от переохлаждения и отталкивает воду. Если сразу отпустить обратно отмытых птиц, то они намокают, сразу получают термический удар и умирают в течение нескольких часов. Любой орнитолог скажет, что так нельзя. Здесь не все так просто", – сказал он.