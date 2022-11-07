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Почему революция 1917 года может повториться в 2022

07 ноября 2022, 17:32Главная

7 ноября (по календарю нового стиля) в следствии недовольства Временным правительством случилось по истине историческое событие, которое в последствии названо "Октябрьская революция".

Причин для недовольства ситуацией в стране и свержения власти было несколько:

- усталость от войны;

- промышленность и сельское хозяйство страны оказались на грани полного развала;

- катастрофический финансовый кризис;

- оттягивание социально-экономических реформ;

- наличие и противоречия двоевластия.

Сейчас Россия погружается в похожую историю.

Усталость от войны. Помните, что нам Президент обещал 24 февраля? Спецоперация пройдет быстро и безболезненно для России. Федеральные СМИ, на фоне успехов ВС РФ, то и дело, говорили о взятии Киева и свержения неонацистской власти за несколько дней. А по факту имеем девятый месяц войны, частичную мобилизацию, окончание которой является загадкой и военное положение в отдельных регионах страны. СВО коснулась каждого гражданина России и людям это если ещё не надоело, то начинает надоедать.

Развал промышленности и сельского хозяйства. Результатом санкций США и ЕС стал запрет на экспорт ряда изделий бюджет формирующих отраслей промышленности. В первую очередь это нефть и газ, Европа до минимума сократила закупки российских энергоносителей. Удобрения и металлургия тоже попали под экспортный запрет.

Финансовый кризис. Пока что властям удается сдерживать курс доллара и стремительный рост цен. Но россияне уже почувствовали небольшой скачок цен и изменения платежеспособности. Делается это исключительно за счет внутреннего резерва, а что будет, когда он начнет заканчиваться. Ведь основной золотовалютный резерв заморожен в Европе. Начнутся "голодные протесты"?

Отсутствие социально-экономических реформ. Запрос на улучшение бытовых условий и повседневной жизни сформировался в обществе давно. Но Правительство то и делает, что затыкает рты людям парой километров сделанной дороги или установкой очередной дешевой детской площадки. Народ хочет системных изменений. Все чаще напрашивается мысль о том, что СВО не нужна никому из-за нее только проблемы. Лучше бы занимались развитием имеющихся территорий, улучшением медицины и социальных услуг. Сейчас же все деньги направлены исключительно на достижение целей специальной военной операции, а про людей вспоминают лишь когда нужен мобилизационный ресурс для той же СВО.

Двоевластие в России. Этот пункт о том, кто же будет двигателем "Новой революции". В данный момент появление второй "силовой" власти в России очень четко просматривается. Пригожин, Кадыров и Суровикин, все трое были участниками Сирийской операции. И вся "Сирийская тройка" имеет в своем подчинении личные армии – Пригожин командует ЧВК "Вагнера", Чеченские бойцы слушают одного только Рамзана Кадырова, а Суровикин и вовсе командует Вооруженными силами РФ в зоне проведения СВО и, в случае необходимости, будет готов их придержать на Украине пока армии Пригожина и Кадырова будут выносить Путина из Кремля.

Кресло нынешнего Президента Российской Федерации ещё не было таким шатким, как сейчас. Нарастающее недовольство общества и наличие второй силы, готовой пообещать народу лучшую жизнь, ослабляют позиции Владимира Путина. Россия в своей истории пережила не одно свержение власти и при имеющемся положении дел, Октябрьская революция 1917 года может стать отнюдь не последней в Российской истории.

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Любому кровопролитию не место в мире.
Не мне решать, Правительство пусть решает.
Мне все равно, главное чтобы не мобилизовали.
Поддерживаю! Надо восстанавливать исторические границы.
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