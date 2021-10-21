Новости Крыма

Почему в Крыму до сих пор сложно записаться к врачу

21 октября 2021, 10:44Общество

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Сложности с получением электронного талона к терапевту или другому специалисту в Крыму объясняются "недоработкой отдельных врачей либо руководства медицинского учреждения". Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе рассказала директор Крымского медицинского информационно-аналитическийого центра Лилия Сагайдак.

"Если в какой-то поликлинике пациент не может записаться на прием по электронной очереди, это чаще всего означает, что руководство или какой-то конкретный специалист не сформулировал запись на текущую неделю или месяц", – сообщила она и добавила, что в таких случаях необходимо обращаться на горячую линию Минздрава и сообщать о факте нарушения.

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