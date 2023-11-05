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Новости Крыма

Почему в Крыму выросло количество аварий с велосипедистами

05 ноября 2023, 14:07Происшествия в Крыму

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Рост количества дорожных аварий с участием велосипедистов в Крыму обусловлен несколькими факторами, прежде всего, отсутствием велодорожек и дефицитом необходимых навыков у людей, которые выбирают этот вид транспорта для передвижения. Такое мнение сообщил велоактивист, велопутешественник Андрей Бобров в эфире радио "Спутник в Крыму".

Ранее МВД РФ опубликовало обзор дорожно-транспортной аварийности в стране. Согласно статистике, Крым входит в число регионов-антилидеров по количеству ДТП с летальным исходом с участием велосипедистов. Так, за девять месяцев на территории полуострова в авариях погибли семь велосипедистов.

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