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Почему в России переизбыток юристов и экономистов – эксперты

20 октября 2021, 10:00Общество

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В России фиксируется переизбыток специалистов с высшим образованием в отраслях права, бизнеса и администрирования, в том числе экономистов и юристов. Об этом со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда (ВНИИ труда) информирует RT.

Такая тенденция существует не первый год и обусловлена она тем, что спрос сегодня формируется не на профессии, а непосредственно на навыки потенциального работника, подчеркивают эксперты. При этом востребованность специалистов экономики и юриспруденции сегодня стремительно снижается.

"Если говорить о конкретных профессиях, то это юристы, экономисты, финансисты. Количество безработных специалистов этих профессий существенно превышает число соответствующих вакансий в службе занятости населения. Среди соискателей есть и недавние

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