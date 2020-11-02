Почему в вице-губернаторах Севастополя нет Базарова: ответ Развожаева

Михаил Развожаев сообщил, что не внес на утверждение в Законодательное Собрание на должность вице-губернатора Севастополя кандидатуру Владимира Базарова, потому что у него на это есть "собственные причины".

"Владимир Васильевич Базаров продолжает исполнять обязанности заместителя губернатора и также продолжает курировать сферу городского хозяйства. Я просто пока не внес его кандидатуру в Законодательное Собрание, на это у меня есть собственные причины, которые я пока не готов комментировать", – сообщил губернатор после утверждения кадидатур его замов.