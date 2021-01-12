Новости Крыма

Почти 150 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Симферополя на праздники

12 января 2021, 11:20Общество

На новогодние праздники аэропорт Симферополя обслужил 140 тысяч пассажиров, информирует пресс-служба авиаузла.

Известно, что с 27 декабря по 10 января аэропорт принял на 13% пассажиров больше, чем в прошлом году. За этот период было обслужено более 1000 регулярных рейсов. "Пик пассажиропотока в этот новогодний период зафиксирован 3 января, когда услугами аэропорта воспользовались 11 221 человек. Самыми популярными направлениями полетов стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи", – уточнили в аэропорту. Всего в период новогодних каникул в Крыму летали 11 авиакомпаний из 11 направлений. Дополнительные рейсы в Симферополь и обратно открывались из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Череповца.

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