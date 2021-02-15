Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7%

Симферопольское водохранилище заполнено менее чем на 10%. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко.

"В Симферопольском водохранилище, несмотря на осадки, без изменений: объем воды в нем – 7%. Приток за две недели составил всего 259 тысяч кубометров", – сообщила Наталья Охременко.

Вместе с тем, по ее данным, часть водохранилищ в Крыму вышли из "мертвого объема". "Значительный приток воды отмечается в Чернореченском водохранилище, Белогорском. В Чернореченское за первые две недели февраля поступило чуть больше 8 миллионов кубометров воды, в Белогорское – почти два миллиона. В Партизанское и Счастливенское – по миллиону кубометров", – перечислила гидролог.