Новости Крыма

Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7%

15 февраля 2021, 17:45Общество

3

Симферопольское водохранилище заполнено менее чем на 10%. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко.

"В Симферопольском водохранилище, несмотря на осадки, без изменений: объем воды в нем – 7%. Приток за две недели составил всего 259 тысяч кубометров", – сообщила Наталья Охременко.

Вместе с тем, по ее данным, часть водохранилищ в Крыму вышли из "мертвого объема". "Значительный приток воды отмечается в Чернореченском водохранилище, Белогорском. В Чернореченское за первые две недели февраля поступило чуть больше 8 миллионов кубометров воды, в Белогорское – почти два миллиона. В Партизанское и Счастливенское – по миллиону кубометров", – перечислила гидролог.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх