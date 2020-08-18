Почти миллион в кармане: крымчанин лишился куртки вместе с деньгами

Житель Симферополя заявил в полицию о том, что у него из дома кто-то украл куртку, в кармане которой были спрятаны 12 тысяч долларов США. Об этом проинформировала в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В ходе розыска оперативники выяснили, что не так давно в дом приходила посторонняя женщина, которая работала няней ребенка. После ее задержания выяснилось, что деньги – примерно 900 тысяч рублей в долларах – вместе с курткой забрала именно она. Злоумышленница сама призналась и добровольно вернула похищенное. "Со слов женщины, деньги она нашла случайно и скрыла этот факт от работодателей. Она отвезла пакет с наличными в иностранной валюте к себе домой, в последующем спрятав его в гараже у своего друга", – сообщила в пресс-службе ведомства.