Под Алуштой построят новые КОС

В поселке Приветное под Алуштой построят новые канализационные сети и очистные сооружения за 60,5 млн рублей. Подрядчик определен соответствующим распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, документ опубликован на официальном правительственном портале республики.

"Определить ООО "Терраграндэ" исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство сетей канализации и канализационных очистных сооружений в селе Приветное городского округа Алушта с ценой контракта 60 545 983 рубля", – рассказано в распоряжении.

В соответствии с документом, проектирование КОС в Приветном должны завершить до 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие "Вода Крыма".