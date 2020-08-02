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Под Евпаторией 72-летний водитель иномарки устроил тройное ДТП – фото

Под Евпаторией 72-летний водитель иномарки устроил тройное ДТП – фото

Сегодня, 14:13Новости

72-летний водитель иномарки устроил тройную аварию на трассе Симферополь – Евпатория, проинформировали РИА Новости Крым в пресс-службе МВД по РК.

По информации ведомства, авария произошла в среду днем на 48-километре трассы. "Водитель автомобиля Volkswagen 48-года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan, после чего Volkswagen столкнулся с Mitsubishi, который выехал на правую обочину с дальнейшим опрокидыванием. По предварительным данным, причиной выезда Volkswagen на полосу встречного движения мог стать сон за рулем", – сообщили в пресс-службе.

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