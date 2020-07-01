Под Феодосией спасли пострадавшую на горе женщину

В районе Феодосии сотрудники "КРЫМ-СПАС" оказали помощь женщине с травмой ноги. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.

Около двух часов дня в службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Эчки-Даг женщина, спускавшаяся к Лисьей бухте, упала и повредила ногу, ей необходима помощь. При этом где именно находится пострадавшая, спасателям не пояснили. Когда группа сотрудников прибыла в обозначенный район, им пришлось искать путешественницу вслепую. К счастью, в скорое времени женщину обнаружили на восточной части склона, на участке с сыпучим грунтом.

"Спасатели наложили холодный компресс и вакуумную шину на поврежденную конечность пострадавшей, далее с помощью альпинистского снаряжения женщину эвакуировали с опасного склона и транспортировали к служебному автомобилю Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", – добавили пресс-службе спасательного ведомства.