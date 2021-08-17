Новости Крыма

Под Феодосией завершили капремонт глубоководного выпуска

17 августа 2021, 13:25Общество

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В феодосийском поселке Приморский завершен капитальный ремонт глубоководного выпуска, который будет выносить очищенные сточные воды на 1 км от берега. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель феодосийского подразделения предприятия "Вода Крыма" Андрей Чимпоешь.

"Все стоки, которые попадают на канализационные очистные сооружения Приморского, очищаются и сбрасываются в море по глубоководному выпуску. Его протяженность – 1 км, диаметр – 800 мм, материал – полиэтилен. Строительство этого выпуска началось в 2020 году и к этому времени завершено", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, испытания на прочность и герметичность полностью завершены, старый выпуск и плиты покрытия трубопровода к этому времени демонтированы.

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