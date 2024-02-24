Обильные осадки в осенне-зимний период, а также застройка берега стали причиной активизации учкуевского оползня в Севастополе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, доктор географических наук Юрий Горячкин.

Почему активизировался учкуевский оползень

В границах "тела" учкуевского оползня, а также на примыкающем к нему участке береговой зоны сместился грунт. Наиболее серьезные подвижки зафиксированы в северном секторе оползня.

Гидрофизики наблюдают смещение оползневых блоков в сторону моря на четыре-пять метров. Глинистые породы разрушены и размыты, образовались немаленькие вертикальные и горизонтальные трещины, шириной до 0,7 м, а максимальные вертикальные смещения смежных блоков увеличились с 0,6–0,8 до 1,0–1,2 метра.