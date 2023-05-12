Под Севастополем иномарка влетела в остановку

В севастопольском поселке Кача автомобиль Toyota врезался в остановку общественного транспорта, пострадали водитель и пешеход. Об этом информирует пресс-служба полиции Севастополя.

"12 мая около 7 часов 50 минут водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Toyota, на 19 км подъезда к поселку Кача потерял контроль над управлением транспортного средства, выехал за пределы проезжей части, где произвел наезд на остановку общественного транспорта", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали водитель иномарки и 79-летний пешеход, который ожидал общественный транспорт на остановке. Признаков опьянения у водителя не установлено, сам он заявил, что потерял сознание за рулем. Правоохранители проводят проверку.