Под Севастополем из-за взрыва бомбы времен войны эвакуировали 125 человек

В севастопольском поселке Любимовка спасатели взорвали немецкую бомбу времен Второй мировой войны. Перед проведением операции 125 жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщает пресс-служба управления российского МЧС по Севастополю.

По информации спасателей, 50-килограммовый снаряд не удалось транспортировать на специальный полигон для уничтожения, поэтому его решили взрывать вблизи жилых помещений.

Бомба SD-50, обнаруженная в севастопольском поселке Любимовка, ликвидирована силами пиротехников МЧС и Черноморского флота на месте. Она была найдена на территории одной из улиц частного сектора поселка в ходе строительных работ.

Для эвакуации местных жителей в пункт временного размещения МЧС предоставили транспорт.

"Спасатели оцепили опасный участок и поместили авиабомбу глубоко в землю, организовав специальную шахту, так как разлет осколков при подрыве такого боеприпаса составляет 660 метров", – пояснили в МЧС.

В центре Севастополя 27 декабря 2019 года взорвали 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Ранее на улице Большая Морская в центре Севастополя перекрыли движение транспорта из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

В Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.