Новости Крыма

Под Симферополем столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавшая

22 декабря 2021, 15:44Происшествия в Крыму

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Один человек пострадал в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Симферопольском районе. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС Крыма.

ДТП с участием автобуса Hyundai и легкового Chevrolet произошло в среду утром в селе Доброе. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции. Как выяснилось, в момент столкновения в автобусе пассажиров не было, однако водителю легковушки помощь медиков понадобилась.

"В результате ДТП пострадала водитель легкового автомобиля, доктора скорой помощи оказали ей помощь на месте. В автобусе в момент столкновения пассажиров не было. Крымские спасатели оказали содействие сотрудникам скорой помощи и ГИБДД, а также приняли противопожарные меры для предотвращения загорания", – уточнили в ведомстве.

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