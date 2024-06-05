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Новости Крыма

Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилища

05 июня 2024, 11:29Общество

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На берегу Партизанского водохранилища в Симферопольском районе Крыма во вторник прошла экологическая акция. Волонтеры и местные жители убрали стихийную свалку, которая была здесь годами. Об этом журналистам рассказал замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Александр Березнев.

Участники акции расчистили порядка 10 000 квадратных метров леса вокруг водоема. С крутых склонов убрали порядка 20 кубометров мусора.

"Акция называется "Патруль зеленых дел". Мы на территории Партизанского лесничества, это стихийная свалка, которая образовалась здесь за многие годы", – сказал Березнев.

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