Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилища

На берегу Партизанского водохранилища в Симферопольском районе Крыма во вторник прошла экологическая акция. Волонтеры и местные жители убрали стихийную свалку, которая была здесь годами. Об этом журналистам рассказал замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Александр Березнев.

Участники акции расчистили порядка 10 000 квадратных метров леса вокруг водоема. С крутых склонов убрали порядка 20 кубометров мусора.

"Акция называется "Патруль зеленых дел". Мы на территории Партизанского лесничества, это стихийная свалка, которая образовалась здесь за многие годы", – сказал Березнев.