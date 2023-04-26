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Новости Крыма

Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму

26 апреля 2023, 12:54Общество

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Симферополь должны привести в порядок до 4 июня. Такой срок властям города установил глава республики Сергей Аксенов.

"Руководству Симферополя дано время до Дня города – 4 июня – везде навести порядок. В частности, будет благоустроен сквер на бульваре Ленина, где проводились работы по прокладке канализационного коллектора. В ближайшее время коллектор будет сдан в эксплуатацию", – сообщил он в своем Telegram-канале.

Сейчас в муниципалитетах полуострова продолжается санитарная очистка территорий. В основном это уборка улиц в частном секторе и на окраинах населенных пунктов. Также идет работа по уборке полос отвода железных дорог.

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