Утром во вторник у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"К 06:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 78 транспортных средств", – сказано в сообщении.

При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.