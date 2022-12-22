Подорожание продуктов и массовые увольнения по всей России: чем обернется открытие сетевых представительств в новых регионах

Крупные торговые сети России с 2023 года столкнутся с массовым увольнением сотрудников. Причина – распоряжение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга России) "Об организации торговли и сферы услуг в новых регионах России", которое уже направили более чем 30 операторам торговых точек.

Согласно этому распоряжению, ретейлеров обязали обеспечить функционирование представительств в регионах, недавно вошедших в состав России. Для них такое решение – прямой путь к убыткам, ведь покупательская способность людей на новых территориях крайне низкая, рентабельность будущих региональных представительств, по предварительным прогнозам, отрицательная. Чтобы выполнить распоряжение Минпромторга, супермаркеты будут вынуждены закладывать риски и убытки в цену товаров по всей России. Это означает, что уже к марту россияне за одинаковые покупки будут платить на 20-25% больше, чем сейчас.