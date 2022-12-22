Подорожание продуктов и массовые увольнения по всей России: чем обернется открытие сетевых представительств в новых регионах

Крупные торговые сети России с 2023 года столкнутся с массовым увольнением сотрудников. Причина – распоряжение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга России) "Об организации торговли и сферы услуг в новых регионах России", которое уже направили более чем 30 операторам торговых точек.
Согласно этому распоряжению, ретейлеров обязали обеспечить функционирование представительств в регионах, недавно вошедших в состав России. Для них такое решение – прямой путь к убыткам, ведь покупательская способность людей на новых территориях крайне низкая, рентабельность будущих региональных представительств, по предварительным прогнозам, отрицательная. Чтобы выполнить распоряжение Минпромторга, супермаркеты будут вынуждены закладывать риски и убытки в цену товаров по всей России. Это означает, что уже к марту россияне за одинаковые покупки будут платить на 20-25% больше, чем сейчас.
Кроме того, ритейлеры на начальном этапе должны командировать своих сотрудников в указанные регионы.
"Уже сегодня понятно, что для крупных участников рынка ритейла в России, это прямые убытки. Но самое сложное, что предстоит, это уговорить сотрудников ехать туда. Люди, несмотря на весьма непростую ситуацию на рынке труда, готовы увольняться, лишь бы не ехать. По нашей торговой сети придется уволить до более 30% работников нижнего и среднего звена", – комментируют ситуацию в российском представительстве Ашан.
Вхождение новых регионов в состав России, по крайней мере пока что, не создало обещанного Президентом положительного эффекта для экономики страны. Жителей России с каждым днём все больше ущемляют, в то время как жителям новых областей предоставляют преференции и дотации.