Подробности смертельного ДТП со скорой в Керчи рассказали в Минздраве

В результате ДТП с автомобилем скорой помощи, которое произошло в пятницу 20 августа в Керчи, один человек скончался в больнице, трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым.

"Один человек скончался. Это был сопровождающий пациента. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. Продолжают лечение в стационаре "Керченской больницы №1 им. Пирогова", – проинформировали в Минздраве.

Как ранее рассказал сайт РИА Новости Крым, автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными спецсигналами, по улице Горького в Керчи. На перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова ему не предоставил преимущество водитель автомобиля Volkswagen. В результате столкновения спецмашина опрокинулась. По факту ДТП проводится проверка.