Подросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму

Прокуратура Крыма начала проверку в связи с аварией в Бахчисарайском районе, где пострадали несовершеннолетние. Как информирует пресс-служба надзорного ведомства за рулем машины находился 16-летний подросток.

Ранее сообщалось о том, что в Бахчисарайском районе ВАЗ улетел в кювет и перевернулся, в результате госпитализированы двое несовершеннолетних.

"К настоящему времени установлено, что 1 мая 2023 года, подросток 2007 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21011, двигался между селами Куйбышево и Высокое, не выбрал безопасную скорость, после чего автомобиль съехал с дороги, опрокинулся, врезавшись в дерево", – говорится в сообщении прокуратуры.