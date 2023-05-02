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Новости Крыма

Подросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму

02 мая 2023, 13:23Происшествия в Крыму

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Прокуратура Крыма начала проверку в связи с аварией в Бахчисарайском районе, где пострадали несовершеннолетние. Как информирует пресс-служба надзорного ведомства за рулем машины находился 16-летний подросток.

Ранее сообщалось о том, что в Бахчисарайском районе ВАЗ улетел в кювет и перевернулся, в результате госпитализированы двое несовершеннолетних.

"К настоящему времени установлено, что 1 мая 2023 года, подросток 2007 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21011, двигался между селами Куйбышево и Высокое, не выбрал безопасную скорость, после чего автомобиль съехал с дороги, опрокинулся, врезавшись в дерево", – говорится в сообщении прокуратуры.

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