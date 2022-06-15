Причиной подтопления больницы Семашко в Симферополе стали обильные осадки и скопление воды в месте ее дренирования. Об этом рассказал врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Информация о подтоплении цокольного этажа новой больницы ранее появилась в соцсетях. На видеозаписях видно, что после ливня уровень воды в помещениях доходит до щиколотки.

"Вчера в результате выпадения обильных осадков и ввиду особенностей рельефа участка, где находится здание Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, в стояках ливневой канализации здания создалось давление, что привело к порывам трубопроводов в цокольном этаже. Вследствие создавшейся ситуации произошло подтопление помещений цокольного этажа", – рассказал Скорупский.