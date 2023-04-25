Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду

Подземный переход на площади Куйбышева в Симферополе подтопило из-за сломанного насоса, аварийная бригада уже работает над устранением неполадки. Об этом информирует пресс-служба администрации крымской столицы.

"Подтопление произошло в связи с выходом из строя насосов, откачивающих воду из перехода. Проводятся мероприятия по ремонту оборудования", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Из-за стоящей в "подземке" воды люди вынуждены переходить оживленную дорогу по проезжей части. Движение на месте регулируют сотрудники Госавтоинспекции.