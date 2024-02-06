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Новости Крыма

Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа

06 февраля 2024, 22:21Общество

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Поезд Адлер – Симферополь, задержанный в связи с ликвидацией последствий схода селевого потока на железнодорожные пути, отправился из Туапсе с опозданием на два часа. Состав нагонит график в пути. Об этом рассказали в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".

В компании ранее сообщали, что в связи с работами на перегоне Дагомыс – Лоо поезд будет отправляться из Туапсе. Расписание автобусов, которыми пассажиров доставляли до места назначения, было опубликовано заранее.

"Поезд №316 Адлер – Симферополь отправился из Туапсе в 18.49, отставание от графика составляет более двух часов. Поезд будет нагонять график в пути", – информирует Telegram-канал компании-перевозчика.

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