Поезд Адлер – Симферополь пойдет по графику после схода оползня на железнодорожные пути в районе перегона Дагомыс-Лао. Об этом информирует перевозчик "Гран Сервис Экспресс".

"Поезд № 315/316 Адлер – Симферополь, отправлением из Адлера в 13.28, сегодня, в среду, проследует по расписанию от станции Адлер", – говорится в сообщении.

Поезд № 316 Симферополь – Адлер, который вышел из Симферополя 6 февраля, проехал станцию Туапсе до Адлера также по графику.

О восстановлении движения поездов в среду утром сообщила пресс-служба РЖД. Первый поезд прошел по перегону Дагомыс – Лоо в 4.56. Движение пока отрыто только по одному из путей. До восстановления движения по второму пути поезда будут курсировать через перегон Дагомыс – Лоо в реверсивном режиме.