Под Симферополем поезд совершил наезд на женщину, она скончалась. Об этом рассказали в пресс-службе крымского Линейного управления МВД России на транспорте.

"Сегодня в 09:00 в дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте от дежурного по станции Пролетная поступило сообщение, о том, что на железнодорожном перегоне "ст. Элеваторная – ст. Пролетная", на остановочной платформе 1432 км, машинистом пассажирского поезда сообщением "Москва – Евпатория", было применено экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезд избежать не удалось, поездом смертельно травмирована женщина", – говорится в сообщении.