Новости Крыма

Поезд "Москва–Евпатория" сбил женщину под Симферополем – МВД

28 июля 2022, 16:41Общество

1

Под Симферополем поезд совершил наезд на женщину, она скончалась. Об этом рассказали в пресс-службе крымского Линейного управления МВД России на транспорте.

"Сегодня в 09:00 в дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте от дежурного по станции Пролетная поступило сообщение, о том, что на железнодорожном перегоне "ст. Элеваторная – ст. Пролетная", на остановочной платформе 1432 км, машинистом пассажирского поезда сообщением "Москва – Евпатория", было применено экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезд избежать не удалось, поездом смертельно травмирована женщина", – говорится в сообщении.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх