Новости Крыма Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно

Движение поездов по поврежденной взрывом железнодорожной части Крымского моста запустят досрочно. Об этом рассказал начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Никита Храпов. Работы по восстановлению поврежденной железнодорожной части Крымского моста идут с опережением графика. Это позволит запустить движение в течение мая. "В настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно", – сказал Храпов. Это позволит опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае, резюмировал он. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

