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Новости Крыма

Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно

26 апреля 2023, 12:53Общество

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Движение поездов по поврежденной взрывом железнодорожной части Крымского моста запустят досрочно. Об этом рассказал начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Никита Храпов.

Работы по восстановлению поврежденной железнодорожной части Крымского моста идут с опережением графика. Это позволит запустить движение в течение мая.

"В настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно", – сказал Храпов. Это позволит опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае, резюмировал он.

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