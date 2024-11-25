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Новости Крыма

Поезда в Крым на Новый год – сколько билетов осталось

25 ноября 2024, 15:34Общество

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На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. На сегодняшний день уже забронированы 72% мест. Из каких городов можно доехать до полуострова и какие направления самые популярные в этот период, РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"В новогодние каникулы в Крым будут курсировать 12 поездов компании "Гранд Сервис Экспресс". Их маршрут проходит через 27 регионов России – это более 90 городов", – сообщает перевозчик.

По информации ГСЭ, с 21 декабря по 12 января в сторону Крымского полуострова будут курсировать 10 круглогодичных поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. Также в Крым пустят сезонный поезд № 181/182 из Санкт-Петербурга.

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