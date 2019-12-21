Новости Крыма

Поезда в Крым перевезут около 3 млн человек в курортный сезон, – Карпов

Поезда в Крым перевезут около 3 млн человек в курортный сезон, – Карпов

21 декабря 2019, 14:37Новости

Министерство транспорта Крыма прогнозирует, что около 3 млн пассажиров воспользуются железнодорожным сообщением в курортный сезон 2020 года. Об этом Крыминформу сообщил руководитель министерства Сергей КарповОб этом сообщает РИА.

"Сейчас приблизительный поток пассажиров через железную дорогу с учетом увеличения на курортный сезон – это порядка 3 млн пассажиров в сезон", – сообщил Карпов.

Министр также сообщил, что к 1 июня будет открыто железнодорожное сообщение и с другими городами материковой части России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Также предполагается, что поезда дальнего следования летом будут идти до Евпатории и Феодосии.

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