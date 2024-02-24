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Новости Крыма

Погода балует: в субботу в Крыму до +15

24 февраля 2024, 16:12Общество

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В субботу в Крыму утром возможны туманы, а днем потепление до +15 градусов. проинформировали в республиканском главке МЧС России.

"В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, на южном побережье до +8; днем +10...1°, в горах +4…9", – сказано в сообщении.

В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +13...15.

В Севастополе ночью до +9, днем малооблачно и до 12 градусов тепла и юго-восточный ветер 6-10 м/с.

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