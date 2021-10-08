Новости Крыма

Погода берет новый курс: прогноз ФОБОС для Крыма на выходные

08 октября 2021, 14:37Общество

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В ближайшие выходные в Крыму погода будет переменчивой – в субботу на полуострове прогнозируются облачность и дожди, а в воскресенье выглянет солнце и начнет теплеть. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В субботу подойдет к полуострову фронт, связанный с циклонической депрессией, поэтому погода начнет портиться. Ночью без осадков, +6…+11, а днем небо начнут затягивать облака и пройдут короткие дожди, ветер по-прежнему северо-восточный, порывистый, 5-10 м/с. В дневные часы температура воздуха составит +12…17", – сообщил специалист.

В воскресенье на полуострове начнет господствовать скандинавский антициклон, который обеспечит преимущественно солнечную и сухую погоду. Температура воздуха постепенно будет повышаться и приблизится к климатической норме, которая для крымского октября составляет +17 градусов.

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