Погода в Крыму: циклон несет сильный снег со штормовым ветром

Южный циклон принесет в Крым сильные осадки – дожди, переходящие в снег, и последующие гололед и налипание мокрого снега. На ближайшие три дня действует штормовое предупреждение. Об этом рассказали в крымском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются: дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица", – предупредили в ведомстве.

Кроме того, юго-западный ветер сменится северо-западным и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.