Погода в Крыму на вторник: дождей не будет

Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода, при этом осадков синоптики не прогнозируют. Об этом информирует региональный гидрометцентр.

"Без осадков, в степных и предгорных районах северо-восточный ветер в дневные часы будет усиливаться до 12-17 м/с. Во вторник и в среду максимальная температура воздуха составит +20..25 градусов, в горах +13…18. Минимальная +7…12 градусов, на побережье +13…18", – сказано в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +21…23.

В Севастополе также не ожидается осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +21…23 градуса.