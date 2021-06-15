Новости Крыма Погода в Крыму на вторник: ливни, грозы, град и шквал



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Во вторник синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер по всему Крыму. Местами возможен град и шквал до 22 м/с. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха на полуострове ночью местами – до 18 градусов тепла, днем – до +26. В Симферополе ожидается переменная облачность с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем и до конца суток – местами сильный ливень, возможен град и шквал 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +21...+23. В Севастополе ночью и днем дождь, временами сильный, с грозой. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +22...+24. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. При грозе возможны шквальные порывы до 15-17 м/с. В Ялте и Алуште ночной умеренный дождь к утру усилится. Днем и вечером – небольшой дождь, облачно. Ветер днем восточный, ночью юго-западный. Температура ночью 17-19 тепла, днем 20-21 с "плюсом". В Алуште – днем до +20, ночью до +17. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

