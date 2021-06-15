Новости Крыма

Погода в Крыму на вторник: ливни, грозы, град и шквал

15 июня 2021, 11:41Общество

4
бесплатный html хостинг

Во вторник синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер по всему Крыму. Местами возможен град и шквал до 22 м/с. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха на полуострове ночью местами – до 18 градусов тепла, днем – до +26. В Симферополе ожидается переменная облачность с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем и до конца суток – местами сильный ливень, возможен град и шквал 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +21...+23. В Севастополе ночью и днем дождь, временами сильный, с грозой. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +22...+24. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. При грозе возможны шквальные порывы до 15-17 м/с. В Ялте и Алуште ночной умеренный дождь к утру усилится. Днем и вечером – небольшой дождь, облачно. Ветер днем восточный, ночью юго-западный. Температура ночью 17-19 тепла, днем 20-21 с "плюсом". В Алуште – днем до +20, ночью до +17.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июнь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх