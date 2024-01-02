Погода в Крыму во вторник

На полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет на полуострове дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

"Во вторник ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на побережье до +10; днем +8…+13, в горах +5…+7", – говорится в сообщении.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8; днем +10...+12.

В Севастополе :переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью западный, северо-западный 9-14 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10…+12.